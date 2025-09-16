- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
203 (94.85%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (5.14%)
En iyi işlem:
12.66 USD
En kötü işlem:
-25.35 USD
Brüt kâr:
289.93 USD (27 095 pips)
Brüt zarar:
-205.82 USD (20 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (62.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.97 USD (26)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
74.21%
Maks. mevduat yükü:
1.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
140 (65.42%)
Satış işlemleri:
74 (34.58%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-18.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-176.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.41 USD (7)
Aylık büyüme:
5.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.78 USD
Maksimum:
176.41 USD (6.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.21% (176.41 USD)
Varlığa göre:
5.45% (154.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|84
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.66 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +62.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
10
100%
214
94%
74%
1.40
0.39
USD
USD
6%
1:200