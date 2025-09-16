SinyallerBölümler
Dmitrii Kuropatkin

NebulaEA

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
RoboForex-ECN
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
203 (94.85%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (5.14%)
En iyi işlem:
12.66 USD
En kötü işlem:
-25.35 USD
Brüt kâr:
289.93 USD (27 095 pips)
Brüt zarar:
-205.82 USD (20 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (62.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.97 USD (26)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
74.21%
Maks. mevduat yükü:
1.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
140 (65.42%)
Satış işlemleri:
74 (34.58%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-18.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-176.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.41 USD (7)
Aylık büyüme:
5.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.78 USD
Maksimum:
176.41 USD (6.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.21% (176.41 USD)
Varlığa göre:
5.45% (154.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 84
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.66 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +62.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
