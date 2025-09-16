- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
203 (94.85%)
Loss Trade:
11 (5.14%)
Best Trade:
12.66 USD
Worst Trade:
-25.35 USD
Profitto lordo:
289.93 USD (27 095 pips)
Perdita lorda:
-205.82 USD (20 299 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (62.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.97 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
74.21%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
140 (65.42%)
Short Trade:
74 (34.58%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-18.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-176.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.41 USD (7)
Crescita mensile:
5.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.78 USD
Massimale:
176.41 USD (6.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.21% (176.41 USD)
Per equità:
5.45% (154.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|84
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.66 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +62.63 USD
Massima perdita consecutiva: -176.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
