- 자본
- 축소
트레이드:
630
이익 거래:
557 (88.41%)
손실 거래:
73 (11.59%)
최고의 거래:
120.89 USD
최악의 거래:
-51.22 USD
총 수익:
1 508.27 USD (147 718 pips)
총 손실:
-959.12 USD (90 910 pips)
연속 최대 이익:
63 (62.63 USD)
연속 최대 이익:
258.87 USD (48)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
52.31%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.31
롱(주식매수):
370 (58.73%)
숏(주식차입매도):
260 (41.27%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
2.71 USD
평균 손실:
-13.14 USD
연속 최대 손실:
8 (-99.45 USD)
연속 최대 손실:
-176.41 USD (7)
월별 성장률:
2.62%
연간 예측:
31.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
113.78 USD
최대한의:
237.24 USD (8.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.14% (237.24 USD)
자본금별:
7.25% (211.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|525
|XAUUSD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
