Dmitrii Kuropatkin

NebulaEA

Dmitrii Kuropatkin
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
RoboForex-ECN
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
624
Transacciones Rentables:
553 (88.62%)
Transacciones Irrentables:
71 (11.38%)
Mejor transacción:
120.89 USD
Peor transacción:
-51.22 USD
Beneficio Bruto:
1 437.84 USD (140 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-883.87 USD (83 401 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (62.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
258.87 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
55.94%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
370 (59.29%)
Transacciones Cortas:
254 (40.71%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
0.89 USD
Beneficio medio:
2.60 USD
Pérdidas medias:
-12.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-99.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-176.41 USD (7)
Crecimiento al mes:
7.54%
Pronóstico anual:
91.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
113.78 USD
Máxima:
237.24 USD (8.16%)
Reducción relativa:
De balance:
8.14% (237.24 USD)
De fondos:
7.25% (211.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 525
XAUUSD 99
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 77
XAUUSD 477
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.89 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +62.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
otros 310...
No hay comentarios
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
