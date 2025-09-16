- 成长
交易:
623
盈利交易:
552 (88.60%)
亏损交易:
71 (11.40%)
最好交易:
120.89 USD
最差交易:
-51.22 USD
毛利:
1 436.91 USD (140 498 pips)
毛利亏损:
-883.87 USD (83 401 pips)
最大连续赢利:
63 (62.63 USD)
最大连续盈利:
257.94 USD (47)
夏普比率:
0.10
交易活动:
58.11%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.33
长期交易:
369 (59.23%)
短期交易:
254 (40.77%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-12.45 USD
最大连续失误:
8 (-99.45 USD)
最大连续亏损:
-176.41 USD (7)
每月增长:
9.38%
年度预测:
113.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
113.78 USD
最大值:
237.24 USD (8.16%)
相对跌幅:
结余:
8.14% (237.24 USD)
净值:
7.25% (211.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|525
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|476
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.89 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +62.63 USD
最大连续亏损: -99.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
