Dmitrii Kuropatkin

NebulaEA

Dmitrii Kuropatkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
RoboForex-ECN
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
624
Gewinntrades:
553 (88.62%)
Verlusttrades:
71 (11.38%)
Bester Trade:
120.89 USD
Schlechtester Trade:
-51.22 USD
Bruttoprofit:
1 437.84 USD (140 608 pips)
Bruttoverlust:
-883.87 USD (83 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (62.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
258.87 USD (48)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
55.94%
Max deposit load:
7.65%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
370 (59.29%)
Short-Positionen:
254 (40.71%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-99.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-176.41 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.56%
Jahresprognose:
55.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
113.78 USD
Maximaler:
237.24 USD (8.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.14% (237.24 USD)
Kapital:
7.25% (211.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 525
XAUUSD 99
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 77
XAUUSD 477
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.89 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
noch 310 ...
Keine Bewertungen
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.