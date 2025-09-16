- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
624
利益トレード:
553 (88.62%)
損失トレード:
71 (11.38%)
ベストトレード:
120.89 USD
最悪のトレード:
-51.22 USD
総利益:
1 437.84 USD (140 608 pips)
総損失:
-883.87 USD (83 401 pips)
最大連続の勝ち:
63 (62.63 USD)
最大連続利益:
258.87 USD (48)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
55.94%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.34
長いトレード:
370 (59.29%)
短いトレード:
254 (40.71%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
2.60 USD
平均損失:
-12.45 USD
最大連続の負け:
8 (-99.45 USD)
最大連続損失:
-176.41 USD (7)
月間成長:
7.54%
年間予想:
91.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
113.78 USD
最大の:
237.24 USD (8.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.14% (237.24 USD)
エクイティによる:
7.25% (211.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|525
|XAUUSD
|99
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|477
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.89 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +62.63 USD
最大連続損失: -99.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
310 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
23
100%
624
88%
56%
1.62
0.89
USD
USD
8%
1:200