- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
623
Прибыльных трейдов:
552 (88.60%)
Убыточных трейдов:
71 (11.40%)
Лучший трейд:
120.89 USD
Худший трейд:
-51.22 USD
Общая прибыль:
1 436.91 USD (140 498 pips)
Общий убыток:
-883.87 USD (83 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (62.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.94 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
58.11%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
369 (59.23%)
Коротких трейдов:
254 (40.77%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-12.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-99.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.41 USD (7)
Прирост в месяц:
9.38%
Годовой прогноз:
113.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.78 USD
Максимальная:
237.24 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.14% (237.24 USD)
По эквити:
7.25% (211.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|525
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|476
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.89 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +62.63 USD
Макс. убыток в серии: -99.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
еще 310...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
22
100%
623
88%
58%
1.62
0.89
USD
USD
8%
1:200