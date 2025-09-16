СигналыРазделы
Dmitrii Kuropatkin

NebulaEA

Dmitrii Kuropatkin
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 25%
RoboForex-ECN
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
623
Прибыльных трейдов:
552 (88.60%)
Убыточных трейдов:
71 (11.40%)
Лучший трейд:
120.89 USD
Худший трейд:
-51.22 USD
Общая прибыль:
1 436.91 USD (140 498 pips)
Общий убыток:
-883.87 USD (83 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (62.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.94 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
58.11%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
369 (59.23%)
Коротких трейдов:
254 (40.77%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-12.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-99.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.41 USD (7)
Прирост в месяц:
9.38%
Годовой прогноз:
113.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.78 USD
Максимальная:
237.24 USD (8.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.14% (237.24 USD)
По эквити:
7.25% (211.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 525
XAUUSD 98
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 77
XAUUSD 476
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 7.7K
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.89 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +62.63 USD
Макс. убыток в серии: -99.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
еще 310...
Нет отзывов
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.