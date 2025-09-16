- Crescimento
Negociações:
624
Negociações com lucro:
553 (88.62%)
Negociações com perda:
71 (11.38%)
Melhor negociação:
120.89 USD
Pior negociação:
-51.22 USD
Lucro bruto:
1 437.84 USD (140 608 pips)
Perda bruta:
-883.87 USD (83 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (62.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
258.87 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
55.94%
Depósito máximo carregado:
7.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.34
Negociações longas:
370 (59.29%)
Negociações curtas:
254 (40.71%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.89 USD
Lucro médio:
2.60 USD
Perda média:
-12.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-99.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-176.41 USD (7)
Crescimento mensal:
7.54%
Previsão anual:
91.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.78 USD
Máximo:
237.24 USD (8.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.14% (237.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.25% (211.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|525
|XAUUSD
|99
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|77
|XAUUSD
|477
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|7.7K
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.89 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +62.63 USD
Máxima perda consecutiva: -99.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
