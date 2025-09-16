SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RLH2104
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
155 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (20.51%)
En iyi işlem:
48.36 USD
En kötü işlem:
-13.61 USD
Brüt kâr:
683.15 USD (85 442 pips)
Brüt zarar:
-153.97 USD (15 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (132.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.75 USD (32)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
10.94
Alış işlemleri:
46 (23.59%)
Satış işlemleri:
149 (76.41%)
Kâr faktörü:
4.44
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
-3.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.35 USD (6)
Aylık büyüme:
8.30%
Yıllık tahmin:
100.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.35 USD (8.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.03% (11.77 USD)
Varlığa göre:
8.67% (211.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 23
GBPUSD 18
EURGBP 18
EURCAD 17
AUDNZD 17
XAUUSD 14
GBPCAD 13
AUDCAD 13
AUDCHF 12
GBPNZD 10
CL.R 9
EURCHF 6
EURUSD 5
EURAUD 5
AUDJPY 4
EURJPY 3
GBPAUD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 47
GBPUSD 56
EURGBP 27
EURCAD 44
AUDNZD 12
XAUUSD 107
GBPCAD 42
AUDCAD 28
AUDCHF 22
GBPNZD 26
CL.R 48
EURCHF 18
EURUSD 4
EURAUD 19
AUDJPY 2
EURJPY 8
GBPAUD 5
NZDJPY 2
USDJPY 2
NZDUSD 3
CADJPY 5
AUDUSD 3
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 13K
GBPUSD 6K
EURGBP 2.7K
EURCAD 6.9K
AUDNZD 2.7K
XAUUSD 11K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 4.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 5K
CL.R 484
EURCHF 1.6K
EURUSD 497
EURAUD 2.9K
AUDJPY 336
EURJPY 1.3K
GBPAUD 871
NZDJPY 282
USDJPY 287
NZDUSD 300
CADJPY 734
AUDUSD 353
USDCAD 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.36 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +132.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Alpari-PRO
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 10
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
307 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RLH2104
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
2.4K
USD
18
0%
195
79%
100%
4.43
2.71
USD
9%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.