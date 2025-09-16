- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
155 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (20.51%)
En iyi işlem:
48.36 USD
En kötü işlem:
-13.61 USD
Brüt kâr:
683.15 USD (85 442 pips)
Brüt zarar:
-153.97 USD (15 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (132.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.75 USD (32)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
10.94
Alış işlemleri:
46 (23.59%)
Satış işlemleri:
149 (76.41%)
Kâr faktörü:
4.44
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
-3.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.35 USD (6)
Aylık büyüme:
8.30%
Yıllık tahmin:
100.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.35 USD (8.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.03% (11.77 USD)
Varlığa göre:
8.67% (211.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|23
|GBPUSD
|18
|EURGBP
|18
|EURCAD
|17
|AUDNZD
|17
|XAUUSD
|14
|GBPCAD
|13
|AUDCAD
|13
|AUDCHF
|12
|GBPNZD
|10
|CL.R
|9
|EURCHF
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|47
|GBPUSD
|56
|EURGBP
|27
|EURCAD
|44
|AUDNZD
|12
|XAUUSD
|107
|GBPCAD
|42
|AUDCAD
|28
|AUDCHF
|22
|GBPNZD
|26
|CL.R
|48
|EURCHF
|18
|EURUSD
|4
|EURAUD
|19
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|13K
|GBPUSD
|6K
|EURGBP
|2.7K
|EURCAD
|6.9K
|AUDNZD
|2.7K
|XAUUSD
|11K
|GBPCAD
|6.4K
|AUDCAD
|4.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|5K
|CL.R
|484
|EURCHF
|1.6K
|EURUSD
|497
|EURAUD
|2.9K
|AUDJPY
|336
|EURJPY
|1.3K
|GBPAUD
|871
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|NZDUSD
|300
|CADJPY
|734
|AUDUSD
|353
|USDCAD
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.36 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +132.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
18
0%
195
79%
100%
4.43
2.71
USD
USD
9%
1:200