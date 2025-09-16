Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 4 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Finotec-Live Server 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 Alpari-PRO 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 Exness-Real29 0.00 × 3 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 OctaFX-Demo 0.00 × 10 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 307 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya