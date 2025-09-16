СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RLH2104
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
333
Прибыльных трейдов:
258 (77.47%)
Убыточных трейдов:
75 (22.52%)
Лучший трейд:
59.14 USD
Худший трейд:
-38.09 USD
Общая прибыль:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Общий убыток:
-348.12 USD (34 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (132.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.75 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
20.26
Длинных трейдов:
135 (40.54%)
Коротких трейдов:
198 (59.46%)
Профит фактор:
3.81
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
5.15 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.35 USD (6)
Прирост в месяц:
5.47%
Годовой прогноз:
66.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.35 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.03% (11.77 USD)
По эквити:
20.09% (626.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 26
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 69
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURCHF 32
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 11K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURCHF 2.8K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.14 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +132.75 USD
Макс. убыток в серии: -48.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
еще 318...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RLH2104
30 USD в месяц
167%
0
0
USD
2.2K
USD
31
0%
333
77%
100%
3.81
2.94
USD
20%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.