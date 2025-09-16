- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
333
Прибыльных трейдов:
258 (77.47%)
Убыточных трейдов:
75 (22.52%)
Лучший трейд:
59.14 USD
Худший трейд:
-38.09 USD
Общая прибыль:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Общий убыток:
-348.12 USD (34 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (132.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.75 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
20.26
Длинных трейдов:
135 (40.54%)
Коротких трейдов:
198 (59.46%)
Профит фактор:
3.81
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
5.15 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.35 USD (6)
Прирост в месяц:
5.47%
Годовой прогноз:
66.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.35 USD (8.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.03% (11.77 USD)
По эквити:
20.09% (626.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|35
|EURGBP
|32
|EURCAD
|26
|CL.R
|24
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCHF
|13
|AUDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|91
|EURGBP
|75
|EURCAD
|69
|CL.R
|191
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|176
|GBPCAD
|58
|AUDCAD
|34
|EURAUD
|45
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|34
|EURCHF
|32
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|33
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|21K
|EURGBP
|6.7K
|EURCAD
|11K
|CL.R
|1.9K
|GBPUSD
|6.7K
|XAUUSD
|18K
|GBPCAD
|9.1K
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|8K
|AUDNZD
|2.7K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCHF
|2K
|AUDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|6.4K
|EURCHF
|2.8K
|EURUSD
|742
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|AUDUSD
|789
|USDCAD
|329
|USDCHF
|163
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|CADJPY
|734
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.14 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +132.75 USD
Макс. убыток в серии: -48.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
еще 318...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
167%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
31
0%
333
77%
100%
3.81
2.94
USD
USD
20%
1:200