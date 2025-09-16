SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / RLH2104
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
258 (77.47%)
Negociações com perda:
75 (22.52%)
Melhor negociação:
59.14 USD
Pior negociação:
-38.09 USD
Lucro bruto:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Perda bruta:
-348.12 USD (34 799 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (132.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.75 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.93%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
20.26
Negociações longas:
135 (40.54%)
Negociações curtas:
198 (59.46%)
Fator de lucro:
3.81
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
-4.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.35 USD (6)
Crescimento mensal:
5.47%
Previsão anual:
66.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48.35 USD (8.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.03% (11.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.09% (626.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 26
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 69
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURCHF 32
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 11K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURCHF 2.8K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.14 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +132.75 USD
Máxima perda consecutiva: -48.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
318 mais ...
Sem comentários
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
