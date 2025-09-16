- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
258 (77.47%)
Negociações com perda:
75 (22.52%)
Melhor negociação:
59.14 USD
Pior negociação:
-38.09 USD
Lucro bruto:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Perda bruta:
-348.12 USD (34 799 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (132.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.75 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.93%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
20.26
Negociações longas:
135 (40.54%)
Negociações curtas:
198 (59.46%)
Fator de lucro:
3.81
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
-4.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.35 USD (6)
Crescimento mensal:
5.47%
Previsão anual:
66.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48.35 USD (8.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.03% (11.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.09% (626.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD
|35
|EURGBP
|32
|EURCAD
|26
|CL.R
|24
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCHF
|13
|AUDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD
|91
|EURGBP
|75
|EURCAD
|69
|CL.R
|191
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|176
|GBPCAD
|58
|AUDCAD
|34
|EURAUD
|45
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|34
|EURCHF
|32
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|33
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD
|21K
|EURGBP
|6.7K
|EURCAD
|11K
|CL.R
|1.9K
|GBPUSD
|6.7K
|XAUUSD
|18K
|GBPCAD
|9.1K
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|8K
|AUDNZD
|2.7K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCHF
|2K
|AUDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|6.4K
|EURCHF
|2.8K
|EURUSD
|742
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|AUDUSD
|789
|USDCAD
|329
|USDCHF
|163
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|CADJPY
|734
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.14 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +132.75 USD
Máxima perda consecutiva: -48.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
