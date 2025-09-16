SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RLH2104
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
333
Gewinntrades:
258 (77.47%)
Verlusttrades:
75 (22.52%)
Bester Trade:
59.14 USD
Schlechtester Trade:
-38.09 USD
Bruttoprofit:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Bruttoverlust:
-348.12 USD (34 799 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (132.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.75 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.93%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
20.26
Long-Positionen:
135 (40.54%)
Short-Positionen:
198 (59.46%)
Profit-Faktor:
3.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-48.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.35 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.47%
Jahresprognose:
66.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
48.35 USD (8.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.03% (11.77 USD)
Kapital:
20.09% (626.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 26
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 69
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURCHF 32
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 11K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURCHF 2.8K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.14 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
noch 318 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.