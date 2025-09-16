SignauxSections
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
155 (79.48%)
Perte trades:
40 (20.51%)
Meilleure transaction:
48.36 USD
Pire transaction:
-13.61 USD
Bénéfice brut:
683.15 USD (85 442 pips)
Perte brute:
-153.97 USD (15 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (132.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.75 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.95%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
10.94
Longs trades:
46 (23.59%)
Courts trades:
149 (76.41%)
Facteur de profit:
4.44
Rendement attendu:
2.71 USD
Bénéfice moyen:
4.41 USD
Perte moyenne:
-3.85 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-48.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.35 USD (6)
Croissance mensuelle:
10.13%
Prévision annuelle:
122.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48.35 USD (8.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.03% (11.77 USD)
Par fonds propres:
8.67% (211.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 23
GBPUSD 18
EURGBP 18
EURCAD 17
AUDNZD 17
XAUUSD 14
GBPCAD 13
AUDCAD 13
AUDCHF 12
GBPNZD 10
CL.R 9
EURCHF 6
EURUSD 5
EURAUD 5
AUDJPY 4
EURJPY 3
GBPAUD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 47
GBPUSD 56
EURGBP 27
EURCAD 44
AUDNZD 12
XAUUSD 107
GBPCAD 42
AUDCAD 28
AUDCHF 22
GBPNZD 26
CL.R 48
EURCHF 18
EURUSD 4
EURAUD 19
AUDJPY 2
EURJPY 8
GBPAUD 5
NZDJPY 2
USDJPY 2
NZDUSD 3
CADJPY 5
AUDUSD 3
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 13K
GBPUSD 6K
EURGBP 2.7K
EURCAD 6.9K
AUDNZD 2.7K
XAUUSD 11K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 4.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 5K
CL.R 484
EURCHF 1.6K
EURUSD 497
EURAUD 2.9K
AUDJPY 336
EURJPY 1.3K
GBPAUD 871
NZDJPY 282
USDJPY 287
NZDUSD 300
CADJPY 734
AUDUSD 353
USDCAD 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.36 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +132.75 USD
Perte consécutive maximale: -48.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Alpari-PRO
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 10
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Aucun avis
