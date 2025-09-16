- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
333
盈利交易:
258 (77.47%)
亏损交易:
75 (22.52%)
最好交易:
59.14 USD
最差交易:
-38.09 USD
毛利:
1 327.59 USD (151 872 pips)
毛利亏损:
-348.12 USD (34 799 pips)
最大连续赢利:
32 (132.75 USD)
最大连续盈利:
132.75 USD (32)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 天
采收率:
20.26
长期交易:
135 (40.54%)
短期交易:
198 (59.46%)
利润因子:
3.81
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
5.15 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
6 (-48.35 USD)
最大连续亏损:
-48.35 USD (6)
每月增长:
5.47%
年度预测:
66.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48.35 USD (8.12%)
相对跌幅:
结余:
8.03% (11.77 USD)
净值:
20.09% (626.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|35
|EURGBP
|32
|EURCAD
|26
|CL.R
|24
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCHF
|13
|AUDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|91
|EURGBP
|75
|EURCAD
|69
|CL.R
|191
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|176
|GBPCAD
|58
|AUDCAD
|34
|EURAUD
|45
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|34
|EURCHF
|32
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|33
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|21K
|EURGBP
|6.7K
|EURCAD
|11K
|CL.R
|1.9K
|GBPUSD
|6.7K
|XAUUSD
|18K
|GBPCAD
|9.1K
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|8K
|AUDNZD
|2.7K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCHF
|2K
|AUDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|6.4K
|EURCHF
|2.8K
|EURUSD
|742
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|AUDUSD
|789
|USDCAD
|329
|USDCHF
|163
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|CADJPY
|734
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.14 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +132.75 USD
最大连续亏损: -48.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
167%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
31
0%
333
77%
100%
3.81
2.94
USD
USD
20%
1:200