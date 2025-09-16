信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RLH2104
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
333
盈利交易:
258 (77.47%)
亏损交易:
75 (22.52%)
最好交易:
59.14 USD
最差交易:
-38.09 USD
毛利:
1 327.59 USD (151 872 pips)
毛利亏损:
-348.12 USD (34 799 pips)
最大连续赢利:
32 (132.75 USD)
最大连续盈利:
132.75 USD (32)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 天
采收率:
20.26
长期交易:
135 (40.54%)
短期交易:
198 (59.46%)
利润因子:
3.81
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
5.15 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
6 (-48.35 USD)
最大连续亏损:
-48.35 USD (6)
每月增长:
5.47%
年度预测:
66.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48.35 USD (8.12%)
相对跌幅:
结余:
8.03% (11.77 USD)
净值:
20.09% (626.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 26
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 69
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURCHF 32
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 11K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURCHF 2.8K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.14 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +132.75 USD
最大连续亏损: -48.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
318 更多...
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
