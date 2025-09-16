いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillEU-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 AM-UK-Live 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 318 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは