- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
333
利益トレード:
258 (77.47%)
損失トレード:
75 (22.52%)
ベストトレード:
59.14 USD
最悪のトレード:
-38.09 USD
総利益:
1 327.59 USD (151 872 pips)
総損失:
-348.12 USD (34 799 pips)
最大連続の勝ち:
32 (132.75 USD)
最大連続利益:
132.75 USD (32)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.93%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
20.26
長いトレード:
135 (40.54%)
短いトレード:
198 (59.46%)
プロフィットファクター:
3.81
期待されたペイオフ:
2.94 USD
平均利益:
5.15 USD
平均損失:
-4.64 USD
最大連続の負け:
6 (-48.35 USD)
最大連続損失:
-48.35 USD (6)
月間成長:
5.47%
年間予想:
66.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
48.35 USD (8.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.03% (11.77 USD)
エクイティによる:
20.09% (626.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|35
|EURGBP
|32
|EURCAD
|26
|CL.R
|24
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCHF
|13
|AUDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|91
|EURGBP
|75
|EURCAD
|69
|CL.R
|191
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|176
|GBPCAD
|58
|AUDCAD
|34
|EURAUD
|45
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|24
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|34
|EURCHF
|32
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|33
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|21K
|EURGBP
|6.7K
|EURCAD
|11K
|CL.R
|1.9K
|GBPUSD
|6.7K
|XAUUSD
|18K
|GBPCAD
|9.1K
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|8K
|AUDNZD
|2.7K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCHF
|2K
|AUDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|6.4K
|EURCHF
|2.8K
|EURUSD
|742
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|AUDUSD
|789
|USDCAD
|329
|USDCHF
|163
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|CADJPY
|734
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +59.14 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +132.75 USD
最大連続損失: -48.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
