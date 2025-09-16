SeñalesSecciones
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
333
Transacciones Rentables:
258 (77.47%)
Transacciones Irrentables:
75 (22.52%)
Mejor transacción:
59.14 USD
Peor transacción:
-38.09 USD
Beneficio Bruto:
1 327.59 USD (151 872 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.12 USD (34 799 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (132.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132.75 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.93%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
20.26
Transacciones Largas:
135 (40.54%)
Transacciones Cortas:
198 (59.46%)
Factor de Beneficio:
3.81
Beneficio Esperado:
2.94 USD
Beneficio medio:
5.15 USD
Pérdidas medias:
-4.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-48.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.35 USD (6)
Crecimiento al mes:
5.47%
Pronóstico anual:
66.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
48.35 USD (8.12%)
Reducción relativa:
De balance:
8.03% (11.77 USD)
De fondos:
20.09% (626.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 26
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 69
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURCHF 32
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 11K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURCHF 2.8K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.14 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +132.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.35 USD

No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RLH2104
30 USD al mes
167%
0
0
USD
2.2K
USD
31
0%
333
77%
100%
3.81
2.94
USD
20%
1:200
Copiar

