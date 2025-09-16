- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
155 (79.48%)
Loss Trade:
40 (20.51%)
Best Trade:
48.36 USD
Worst Trade:
-13.61 USD
Profitto lordo:
683.15 USD (85 442 pips)
Perdita lorda:
-153.97 USD (15 970 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (132.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.75 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.16%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
10.94
Long Trade:
46 (23.59%)
Short Trade:
149 (76.41%)
Fattore di profitto:
4.44
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-3.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.35 USD (6)
Crescita mensile:
8.30%
Previsione annuale:
100.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.35 USD (8.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.03% (11.77 USD)
Per equità:
8.67% (211.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|23
|GBPUSD
|18
|EURGBP
|18
|EURCAD
|17
|AUDNZD
|17
|XAUUSD
|14
|GBPCAD
|13
|AUDCAD
|13
|AUDCHF
|12
|GBPNZD
|10
|CL.R
|9
|EURCHF
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|47
|GBPUSD
|56
|EURGBP
|27
|EURCAD
|44
|AUDNZD
|12
|XAUUSD
|107
|GBPCAD
|42
|AUDCAD
|28
|AUDCHF
|22
|GBPNZD
|26
|CL.R
|48
|EURCHF
|18
|EURUSD
|4
|EURAUD
|19
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|5
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|13K
|GBPUSD
|6K
|EURGBP
|2.7K
|EURCAD
|6.9K
|AUDNZD
|2.7K
|XAUUSD
|11K
|GBPCAD
|6.4K
|AUDCAD
|4.4K
|AUDCHF
|1.9K
|GBPNZD
|5K
|CL.R
|484
|EURCHF
|1.6K
|EURUSD
|497
|EURAUD
|2.9K
|AUDJPY
|336
|EURJPY
|1.3K
|GBPAUD
|871
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|NZDUSD
|300
|CADJPY
|734
|AUDUSD
|353
|USDCAD
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.36 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.75 USD
Massima perdita consecutiva: -48.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
307 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
123%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
18
0%
195
79%
100%
4.43
2.71
USD
USD
9%
1:200