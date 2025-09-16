SegnaliSezioni
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
155 (79.48%)
Loss Trade:
40 (20.51%)
Best Trade:
48.36 USD
Worst Trade:
-13.61 USD
Profitto lordo:
683.15 USD (85 442 pips)
Perdita lorda:
-153.97 USD (15 970 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (132.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.75 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.16%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
10.94
Long Trade:
46 (23.59%)
Short Trade:
149 (76.41%)
Fattore di profitto:
4.44
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-3.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.35 USD (6)
Crescita mensile:
8.30%
Previsione annuale:
100.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.35 USD (8.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.03% (11.77 USD)
Per equità:
8.67% (211.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 23
GBPUSD 18
EURGBP 18
EURCAD 17
AUDNZD 17
XAUUSD 14
GBPCAD 13
AUDCAD 13
AUDCHF 12
GBPNZD 10
CL.R 9
EURCHF 6
EURUSD 5
EURAUD 5
AUDJPY 4
EURJPY 3
GBPAUD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 47
GBPUSD 56
EURGBP 27
EURCAD 44
AUDNZD 12
XAUUSD 107
GBPCAD 42
AUDCAD 28
AUDCHF 22
GBPNZD 26
CL.R 48
EURCHF 18
EURUSD 4
EURAUD 19
AUDJPY 2
EURJPY 8
GBPAUD 5
NZDJPY 2
USDJPY 2
NZDUSD 3
CADJPY 5
AUDUSD 3
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 13K
GBPUSD 6K
EURGBP 2.7K
EURCAD 6.9K
AUDNZD 2.7K
XAUUSD 11K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 4.4K
AUDCHF 1.9K
GBPNZD 5K
CL.R 484
EURCHF 1.6K
EURUSD 497
EURAUD 2.9K
AUDJPY 336
EURJPY 1.3K
GBPAUD 871
NZDJPY 282
USDJPY 287
NZDUSD 300
CADJPY 734
AUDUSD 353
USDCAD 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.36 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.75 USD
Massima perdita consecutiva: -48.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Alpari-PRO
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 10
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
307 più
Non ci sono recensioni
