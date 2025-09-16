시그널섹션
Luciliadi

RLH2104

Luciliadi
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 167%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
336
이익 거래:
261 (77.67%)
손실 거래:
75 (22.32%)
최고의 거래:
59.14 USD
최악의 거래:
-38.09 USD
총 수익:
1 333.80 USD (152 674 pips)
총 손실:
-348.12 USD (34 799 pips)
연속 최대 이익:
32 (132.75 USD)
연속 최대 이익:
132.75 USD (32)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
20.39
롱(주식매수):
138 (41.07%)
숏(주식차입매도):
198 (58.93%)
수익 요인:
3.83
기대수익:
2.93 USD
평균 이익:
5.11 USD
평균 손실:
-4.64 USD
연속 최대 손실:
6 (-48.35 USD)
연속 최대 손실:
-48.35 USD (6)
월별 성장률:
4.22%
연간 예측:
51.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
48.35 USD (8.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.03% (11.77 USD)
자본금별:
20.09% (626.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURNZD 35
EURGBP 32
EURCAD 28
CL.R 24
GBPUSD 22
XAUUSD 22
GBPCAD 20
AUDCAD 18
EURAUD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 14
AUDCHF 13
EURCHF 13
AUDJPY 13
GBPNZD 13
EURUSD 7
GBPAUD 6
EURJPY 5
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURNZD 91
EURGBP 75
EURCAD 73
CL.R 191
GBPUSD 59
XAUUSD 176
GBPCAD 58
AUDCAD 34
EURAUD 45
AUDNZD 12
NZDUSD 4
AUDCHF 24
EURCHF 34
AUDJPY 2
GBPNZD 34
EURUSD 6
GBPAUD 33
EURJPY 17
AUDUSD 7
USDCAD 2
USDCHF 0
NZDJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURNZD 21K
EURGBP 6.7K
EURCAD 12K
CL.R 1.9K
GBPUSD 6.7K
XAUUSD 18K
GBPCAD 9.1K
AUDCAD 5.3K
EURAUD 8K
AUDNZD 2.7K
NZDUSD 2.8K
AUDCHF 2K
EURCHF 3K
AUDJPY 1.5K
GBPNZD 6.4K
EURUSD 742
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
AUDUSD 789
USDCAD 329
USDCHF 163
NZDJPY 282
USDJPY 287
CADJPY 734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.14 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +132.75 USD
연속 최대 손실: -48.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
319 더...
리뷰 없음
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
