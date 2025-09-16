- 자본
- 축소
트레이드:
336
이익 거래:
261 (77.67%)
손실 거래:
75 (22.32%)
최고의 거래:
59.14 USD
최악의 거래:
-38.09 USD
총 수익:
1 333.80 USD (152 674 pips)
총 손실:
-348.12 USD (34 799 pips)
연속 최대 이익:
32 (132.75 USD)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
20.39
롱(주식매수):
138 (41.07%)
숏(주식차입매도):
198 (58.93%)
수익 요인:
3.83
기대수익:
2.93 USD
평균 이익:
5.11 USD
평균 손실:
-4.64 USD
연속 최대 손실:
6 (-48.35 USD)
월별 성장률:
4.22%
연간 예측:
51.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
48.35 USD (8.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.03% (11.77 USD)
자본금별:
20.09% (626.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|35
|EURGBP
|32
|EURCAD
|28
|CL.R
|24
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|22
|GBPCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURAUD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCHF
|13
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|91
|EURGBP
|75
|EURCAD
|73
|CL.R
|191
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|176
|GBPCAD
|58
|AUDCAD
|34
|EURAUD
|45
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|4
|AUDCHF
|24
|EURCHF
|34
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|33
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|21K
|EURGBP
|6.7K
|EURCAD
|12K
|CL.R
|1.9K
|GBPUSD
|6.7K
|XAUUSD
|18K
|GBPCAD
|9.1K
|AUDCAD
|5.3K
|EURAUD
|8K
|AUDNZD
|2.7K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCHF
|2K
|EURCHF
|3K
|AUDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|6.4K
|EURUSD
|742
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|AUDUSD
|789
|USDCAD
|329
|USDCHF
|163
|NZDJPY
|282
|USDJPY
|287
|CADJPY
|734
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.14 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +132.75 USD
연속 최대 손실: -48.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
AM-UK-Live
|0.00 × 1
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
167%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
33
0%
336
77%
100%
3.83
2.93
USD
USD
20%
1:200