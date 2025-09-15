SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
106 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (33.33%)
En iyi işlem:
255.85 USD
En kötü işlem:
-355.43 USD
Brüt kâr:
1 684.01 USD (3 571 088 pips)
Brüt zarar:
-2 310.12 USD (4 526 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (122.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.77 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
63.69%
Maks. mevduat yükü:
52.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
88 (55.35%)
Satış işlemleri:
71 (44.65%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-3.94 USD
Ortalama kâr:
15.89 USD
Ortalama zarar:
-43.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-933.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-933.43 USD (9)
Aylık büyüme:
-24.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
854.37 USD
Maksimum:
1 128.32 USD (49.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.90% (933.43 USD)
Varlığa göre:
71.48% (1 442.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -626
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -956K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.85 USD
En kötü işlem: -355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +122.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -933.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 22:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
