- 자본
- 축소
트레이드:
390
이익 거래:
262 (67.17%)
손실 거래:
128 (32.82%)
최고의 거래:
255.85 USD
최악의 거래:
-356.70 USD
총 수익:
2 971.89 USD (8 066 249 pips)
총 손실:
-4 371.03 USD (9 595 347 pips)
연속 최대 이익:
14 (45.50 USD)
연속 최대 이익:
268.77 USD (5)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
33.83%
최대 입금량:
64.90%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
217 (55.64%)
숏(주식차입매도):
173 (44.36%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-3.59 USD
평균 이익:
11.34 USD
평균 손실:
-34.15 USD
연속 최대 손실:
9 (-933.43 USD)
연속 최대 손실:
-933.43 USD (9)
월별 성장률:
11.12%
연간 예측:
134.95%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 621.37 USD
최대한의:
1 895.32 USD (83.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.79% (1 700.43 USD)
자본금별:
71.48% (1 442.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|30
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|-749
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +255.85 USD
최악의 거래: -357 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +45.50 USD
연속 최대 손실: -933.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
Exness-Real17
|1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
Exness-Real9
|1.89 × 226
