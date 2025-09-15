시그널섹션
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 리뷰
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -66%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
390
이익 거래:
262 (67.17%)
손실 거래:
128 (32.82%)
최고의 거래:
255.85 USD
최악의 거래:
-356.70 USD
총 수익:
2 971.89 USD (8 066 249 pips)
총 손실:
-4 371.03 USD (9 595 347 pips)
연속 최대 이익:
14 (45.50 USD)
연속 최대 이익:
268.77 USD (5)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
33.83%
최대 입금량:
64.90%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
217 (55.64%)
숏(주식차입매도):
173 (44.36%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-3.59 USD
평균 이익:
11.34 USD
평균 손실:
-34.15 USD
연속 최대 손실:
9 (-933.43 USD)
연속 최대 손실:
-933.43 USD (9)
월별 성장률:
11.12%
연간 예측:
134.95%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 621.37 USD
최대한의:
1 895.32 USD (83.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.79% (1 700.43 USD)
자본금별:
71.48% (1 442.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 30
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 29
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD -749
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +255.85 USD
최악의 거래: -357 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +45.50 USD
연속 최대 손실: -933.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
42 더...
리뷰 없음
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
