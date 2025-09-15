SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -67%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
255 (68.36%)
Transacciones Irrentables:
118 (31.64%)
Mejor transacción:
255.85 USD
Peor transacción:
-356.70 USD
Beneficio Bruto:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (45.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
268.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
34.37%
Carga máxima del depósito:
52.44%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.75
Transacciones Largas:
207 (55.50%)
Transacciones Cortas:
166 (44.50%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-3.81 USD
Beneficio medio:
11.34 USD
Pérdidas medias:
-36.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-933.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-933.43 USD (9)
Crecimiento al mes:
-59.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 621.37 USD
Máxima:
1 895.32 USD (83.35%)
Reducción relativa:
De balance:
81.79% (1 700.43 USD)
De fondos:
71.48% (1 442.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 13
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 8
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD 454
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +255.85 USD
Peor transacción: -357 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +45.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -933.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
otros 43...
No hay comentarios
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
