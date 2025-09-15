- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
255 (68.36%)
Transacciones Irrentables:
118 (31.64%)
Mejor transacción:
255.85 USD
Peor transacción:
-356.70 USD
Beneficio Bruto:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (45.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
268.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
34.37%
Carga máxima del depósito:
52.44%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.75
Transacciones Largas:
207 (55.50%)
Transacciones Cortas:
166 (44.50%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-3.81 USD
Beneficio medio:
11.34 USD
Pérdidas medias:
-36.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-933.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-933.43 USD (9)
Crecimiento al mes:
-59.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 621.37 USD
Máxima:
1 895.32 USD (83.35%)
Reducción relativa:
De balance:
81.79% (1 700.43 USD)
De fondos:
71.48% (1 442.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|8
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|454
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +255.85 USD
Peor transacción: -357 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +45.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -933.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
otros 43...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
15
98%
373
68%
34%
0.67
-3.81
USD
USD
82%
1:100