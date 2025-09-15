SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -67%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
373
Gewinntrades:
255 (68.36%)
Verlusttrades:
118 (31.64%)
Bester Trade:
255.85 USD
Schlechtester Trade:
-356.70 USD
Bruttoprofit:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Bruttoverlust:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (45.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
268.77 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
34.37%
Max deposit load:
52.44%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
207 (55.50%)
Short-Positionen:
166 (44.50%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-933.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-933.43 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-59.88%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 621.37 USD
Maximaler:
1 895.32 USD (83.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.79% (1 700.43 USD)
Kapital:
71.48% (1 442.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 13
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 8
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD 454
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +255.85 USD
Schlechtester Trade: -357 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -933.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
noch 43 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MOTO202509
30 USD pro Monat
-67%
0
0
USD
580
USD
15
98%
373
68%
34%
0.67
-3.81
USD
82%
1:100
Kopieren

