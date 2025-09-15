シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
255 (68.36%)
損失トレード:
118 (31.64%)
ベストトレード:
255.85 USD
最悪のトレード:
-356.70 USD
総利益:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
総損失:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
最大連続の勝ち:
14 (45.50 USD)
最大連続利益:
268.77 USD (5)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
34.37%
最大入金額:
52.44%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
207 (55.50%)
短いトレード:
166 (44.50%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-3.81 USD
平均利益:
11.34 USD
平均損失:
-36.55 USD
最大連続の負け:
9 (-933.43 USD)
最大連続損失:
-933.43 USD (9)
月間成長:
-59.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 621.37 USD
最大の:
1 895.32 USD (83.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.79% (1 700.43 USD)
エクイティによる:
71.48% (1 442.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 13
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 8
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD 454
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +255.85 USD
最悪のトレード: -357 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +45.50 USD
最大連続損失: -933.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
43 より多く...
レビューなし
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
