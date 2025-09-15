- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
255 (68.36%)
損失トレード:
118 (31.64%)
ベストトレード:
255.85 USD
最悪のトレード:
-356.70 USD
総利益:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
総損失:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
最大連続の勝ち:
14 (45.50 USD)
最大連続利益:
268.77 USD (5)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
34.37%
最大入金額:
52.44%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
207 (55.50%)
短いトレード:
166 (44.50%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-3.81 USD
平均利益:
11.34 USD
平均損失:
-36.55 USD
最大連続の負け:
9 (-933.43 USD)
最大連続損失:
-933.43 USD (9)
月間成長:
-59.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 621.37 USD
最大の:
1 895.32 USD (83.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.79% (1 700.43 USD)
エクイティによる:
71.48% (1 442.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|8
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|454
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +255.85 USD
最悪のトレード: -357 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +45.50 USD
最大連続損失: -933.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
