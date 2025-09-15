- 成长
交易:
373
盈利交易:
255 (68.36%)
亏损交易:
118 (31.64%)
最好交易:
255.85 USD
最差交易:
-356.70 USD
毛利:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
毛利亏损:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
最大连续赢利:
14 (45.50 USD)
最大连续盈利:
268.77 USD (5)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
34.37%
最大入金加载:
52.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
207 (55.50%)
短期交易:
166 (44.50%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-3.81 USD
平均利润:
11.34 USD
平均损失:
-36.55 USD
最大连续失误:
9 (-933.43 USD)
最大连续亏损:
-933.43 USD (9)
每月增长:
-59.88%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 621.37 USD
最大值:
1 895.32 USD (83.35%)
相对跌幅:
结余:
81.79% (1 700.43 USD)
净值:
71.48% (1 442.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|8
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|454
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +255.85 USD
最差交易: -357 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +45.50 USD
最大连续亏损: -933.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
没有评论
