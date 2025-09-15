SegnaliSezioni
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
107 (66.87%)
Loss Trade:
53 (33.13%)
Best Trade:
255.85 USD
Worst Trade:
-355.43 USD
Profitto lordo:
1 686.77 USD (3 598 675 pips)
Perdita lorda:
-2 310.12 USD (4 526 679 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (122.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.77 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
63.69%
Massimo carico di deposito:
52.44%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
89 (55.63%)
Short Trade:
71 (44.38%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-3.90 USD
Profitto medio:
15.76 USD
Perdita media:
-43.59 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-933.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-933.43 USD (9)
Crescita mensile:
-24.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
854.37 USD
Massimale:
1 128.32 USD (49.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.90% (933.43 USD)
Per equità:
71.48% (1 442.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -623
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -928K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +255.85 USD
Worst Trade: -355 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +122.13 USD
Massima perdita consecutiva: -933.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 22:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
