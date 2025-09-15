SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
116 (67.83%)
Perte trades:
55 (32.16%)
Meilleure transaction:
255.85 USD
Pire transaction:
-355.43 USD
Bénéfice brut:
1 722.66 USD (3 890 570 pips)
Perte brute:
-2 324.92 USD (4 604 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (122.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
268.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
63.72%
Charge de dépôt maximale:
52.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
100 (58.48%)
Courts trades:
71 (41.52%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-3.52 USD
Bénéfice moyen:
14.85 USD
Perte moyenne:
-42.27 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-933.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-933.43 USD (9)
Croissance mensuelle:
-22.94%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
854.37 USD
Maximal:
1 128.32 USD (49.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.90% (933.43 USD)
Par fonds propres:
71.48% (1 442.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -602
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -714K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +255.85 USD
Pire transaction: -355 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +122.13 USD
Perte consécutive maximale: -933.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 22:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 23:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
