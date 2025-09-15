- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
255 (68.36%)
Negociações com perda:
118 (31.64%)
Melhor negociação:
255.85 USD
Pior negociação:
-356.70 USD
Lucro bruto:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Perda bruta:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (45.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.77 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
34.37%
Depósito máximo carregado:
52.44%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
207 (55.50%)
Negociações curtas:
166 (44.50%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-3.81 USD
Lucro médio:
11.34 USD
Perda média:
-36.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-933.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-933.43 USD (9)
Crescimento mensal:
-59.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 621.37 USD
Máximo:
1 895.32 USD (83.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.79% (1 700.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.48% (1 442.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|8
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|454
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +255.85 USD
Pior negociação: -357 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +45.50 USD
Máxima perda consecutiva: -933.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
