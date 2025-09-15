SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -67%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
255 (68.36%)
Negociações com perda:
118 (31.64%)
Melhor negociação:
255.85 USD
Pior negociação:
-356.70 USD
Lucro bruto:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Perda bruta:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (45.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.77 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
34.37%
Depósito máximo carregado:
52.44%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
207 (55.50%)
Negociações curtas:
166 (44.50%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-3.81 USD
Lucro médio:
11.34 USD
Perda média:
-36.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-933.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-933.43 USD (9)
Crescimento mensal:
-59.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 621.37 USD
Máximo:
1 895.32 USD (83.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.79% (1 700.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.48% (1 442.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 13
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 8
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD 454
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +255.85 USD
Pior negociação: -357 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +45.50 USD
Máxima perda consecutiva: -933.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
43 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MOTO202509
30 USD por mês
-67%
0
0
USD
580
USD
15
98%
373
68%
34%
0.67
-3.81
USD
82%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.