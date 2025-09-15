- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
255 (68.36%)
Убыточных трейдов:
118 (31.64%)
Лучший трейд:
255.85 USD
Худший трейд:
-356.70 USD
Общая прибыль:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Общий убыток:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
34.37%
Макс. загрузка депозита:
52.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
207 (55.50%)
Коротких трейдов:
166 (44.50%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-3.81 USD
Средняя прибыль:
11.34 USD
Средний убыток:
-36.55 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-933.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-933.43 USD (9)
Прирост в месяц:
-59.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 621.37 USD
Максимальная:
1 895.32 USD (83.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.79% (1 700.43 USD)
По эквити:
71.48% (1 442.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|358
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|1
|HK50
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|EURUSD
|8
|XAUUSD
|1
|HK50
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|EURUSD
|454
|XAUUSD
|73
|HK50
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +255.85 USD
Худший трейд: -357 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +45.50 USD
Макс. убыток в серии: -933.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
15
98%
373
68%
34%
0.67
-3.81
USD
USD
82%
1:100