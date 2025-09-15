СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MOTO202509
Pun Kiu Liu

MOTO202509

Pun Kiu Liu
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
255 (68.36%)
Убыточных трейдов:
118 (31.64%)
Лучший трейд:
255.85 USD
Худший трейд:
-356.70 USD
Общая прибыль:
2 892.56 USD (8 065 522 pips)
Общий убыток:
-4 312.65 USD (9 593 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
34.37%
Макс. загрузка депозита:
52.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
207 (55.50%)
Коротких трейдов:
166 (44.50%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-3.81 USD
Средняя прибыль:
11.34 USD
Средний убыток:
-36.55 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-933.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-933.43 USD (9)
Прирост в месяц:
-59.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 621.37 USD
Максимальная:
1 895.32 USD (83.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.79% (1 700.43 USD)
По эквити:
71.48% (1 442.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 358
EURUSD 13
XAUUSD 1
HK50 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -1.4K
EURUSD 8
XAUUSD 1
HK50 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.5M
EURUSD 454
XAUUSD 73
HK50 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +255.85 USD
Худший трейд: -357 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +45.50 USD
Макс. убыток в серии: -933.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
еще 43...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.19 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MOTO202509
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
580
USD
15
98%
373
68%
34%
0.67
-3.81
USD
82%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.