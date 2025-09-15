- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
53 (81.53%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (18.46%)
En iyi işlem:
42.53 USD
En kötü işlem:
-16.51 USD
Brüt kâr:
642.16 USD (12 970 pips)
Brüt zarar:
-116.51 USD (3 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (260.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.88 USD (20)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
23.47
Alış işlemleri:
30 (46.15%)
Satış işlemleri:
35 (53.85%)
Kâr faktörü:
5.51
Beklenen getiri:
8.09 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
-9.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (2)
Aylık büyüme:
15.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.40 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (9.87 USD)
Varlığa göre:
1.40% (98.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|24
|USDCHF
|14
|EURGBP
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|NZDUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|147
|USDCHF
|162
|EURGBP
|69
|NZDCAD
|57
|AUDCAD
|43
|NZDUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|2.8K
|USDCHF
|1.4K
|EURGBP
|780
|NZDCAD
|2.0K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|911
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.53 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +260.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 14
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.52 × 31
|
Alpari-Pro.ECN
|0.61 × 23
|
RoboForex-ECN-3
|0.66 × 139
|
RoboForex-Prime
|0.68 × 1326
|
AMarkets-Real
|1.12 × 25
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|1.73 × 22
|
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
|
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|2.95 × 111
|
Coinexx-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.60 × 108
