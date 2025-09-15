SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
53 (81.53%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (18.46%)
En iyi işlem:
42.53 USD
En kötü işlem:
-16.51 USD
Brüt kâr:
642.16 USD (12 970 pips)
Brüt zarar:
-116.51 USD (3 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (260.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.88 USD (20)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
23.47
Alış işlemleri:
30 (46.15%)
Satış işlemleri:
35 (53.85%)
Kâr faktörü:
5.51
Beklenen getiri:
8.09 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
-9.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (2)
Aylık büyüme:
15.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.40 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (9.87 USD)
Varlığa göre:
1.40% (98.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 24
USDCHF 14
EURGBP 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
NZDUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 147
USDCHF 162
EURGBP 69
NZDCAD 57
AUDCAD 43
NZDUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 2.8K
USDCHF 1.4K
EURGBP 780
NZDCAD 2.0K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 911
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.53 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +260.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 14
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.60 × 108
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
