シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Axiom Gamma
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
319
利益トレード:
226 (70.84%)
損失トレード:
93 (29.15%)
ベストトレード:
1 681.25 USD
最悪のトレード:
-532.46 USD
総利益:
9 421.28 USD (54 053 pips)
総損失:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
最大連続の勝ち:
20 (260.88 USD)
最大連続利益:
1 803.08 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
31.98%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.80
長いトレード:
153 (47.96%)
短いトレード:
166 (52.04%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
13.55 USD
平均利益:
41.69 USD
平均損失:
-54.83 USD
最大連続の負け:
4 (-1 543.12 USD)
最大連続損失:
-1 543.12 USD (4)
月間成長:
4.34%
年間予想:
52.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 543.12 USD (26.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.93% (1 543.12 USD)
エクイティによる:
43.42% (5 369.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 35
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 545
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 681.25 USD
最悪のトレード: -532 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +260.88 USD
最大連続損失: -1 543.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
39 より多く...
レビューなし
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください