交易:
319
盈利交易:
226 (70.84%)
亏损交易:
93 (29.15%)
最好交易:
1 681.25 USD
最差交易:
-532.46 USD
毛利:
9 421.28 USD (54 053 pips)
毛利亏损:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
最大连续赢利:
20 (260.88 USD)
最大连续盈利:
1 803.08 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
31.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.80
长期交易:
153 (47.96%)
短期交易:
166 (52.04%)
利润因子:
1.85
预期回报:
13.55 USD
平均利润:
41.69 USD
平均损失:
-54.83 USD
最大连续失误:
4 (-1 543.12 USD)
最大连续亏损:
-1 543.12 USD (4)
每月增长:
5.09%
年度预测:
65.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 543.12 USD (26.50%)
相对跌幅:
结余:
10.93% (1 543.12 USD)
净值:
43.42% (5 369.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|106
|EURUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURAUD
|29
|AUDCAD
|26
|NZDUSD
|24
|NZDCAD
|23
|EURGBP
|19
|USDCAD
|13
|EURCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|545
|USDCHF
|625
|EURAUD
|420
|AUDCAD
|275
|NZDUSD
|286
|NZDCAD
|293
|EURGBP
|239
|USDCAD
|181
|EURCHF
|88
|NZDCHF
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|4.1K
|EURUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.6K
|EURAUD
|270
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|-59
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|843
|NZDCHF
|493
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 681.25 USD
最差交易: -532 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +260.88 USD
最大连续亏损: -1 543.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.56 × 75
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 3253
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 284
|
AMarkets-Real
|0.95 × 57
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN
|1.08 × 53
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 21
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.27 × 400
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
