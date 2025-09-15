信号部分
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
319
盈利交易:
226 (70.84%)
亏损交易:
93 (29.15%)
最好交易:
1 681.25 USD
最差交易:
-532.46 USD
毛利:
9 421.28 USD (54 053 pips)
毛利亏损:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
最大连续赢利:
20 (260.88 USD)
最大连续盈利:
1 803.08 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
31.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.80
长期交易:
153 (47.96%)
短期交易:
166 (52.04%)
利润因子:
1.85
预期回报:
13.55 USD
平均利润:
41.69 USD
平均损失:
-54.83 USD
最大连续失误:
4 (-1 543.12 USD)
最大连续亏损:
-1 543.12 USD (4)
每月增长:
5.09%
年度预测:
65.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 543.12 USD (26.50%)
相对跌幅:
结余:
10.93% (1 543.12 USD)
净值:
43.42% (5 369.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 35
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 545
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 681.25 USD
最差交易: -532 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +260.88 USD
最大连续亏损: -1 543.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
