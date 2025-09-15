SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
53 (81.53%)
Perte trades:
12 (18.46%)
Meilleure transaction:
42.53 USD
Pire transaction:
-16.51 USD
Bénéfice brut:
642.16 USD (12 970 pips)
Perte brute:
-116.51 USD (3 861 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (260.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.88 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.14%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
23.47
Longs trades:
30 (46.15%)
Courts trades:
35 (53.85%)
Facteur de profit:
5.51
Rendement attendu:
8.09 USD
Bénéfice moyen:
12.12 USD
Perte moyenne:
-9.71 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-22.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.40 USD (2.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.97% (9.87 USD)
Par fonds propres:
1.38% (96.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 24
USDCHF 14
EURGBP 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
NZDUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 147
USDCHF 162
EURGBP 69
NZDCAD 57
AUDCAD 43
NZDUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 2.8K
USDCHF 1.4K
EURGBP 780
NZDCAD 2.0K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 911
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.53 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +260.88 USD
Perte consécutive maximale: -22.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 14
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.60 × 108
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.