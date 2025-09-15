SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Axiom Gamma
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
319
Transacciones Rentables:
226 (70.84%)
Transacciones Irrentables:
93 (29.15%)
Mejor transacción:
1 681.25 USD
Peor transacción:
-532.46 USD
Beneficio Bruto:
9 421.28 USD (54 053 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (260.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 803.08 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
31.98%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.80
Transacciones Largas:
153 (47.96%)
Transacciones Cortas:
166 (52.04%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
13.55 USD
Beneficio medio:
41.69 USD
Pérdidas medias:
-54.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 543.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 543.12 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.09%
Pronóstico anual:
65.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 543.12 USD (26.50%)
Reducción relativa:
De balance:
10.93% (1 543.12 USD)
De fondos:
43.42% (5 369.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 35
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 545
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 681.25 USD
Peor transacción: -532 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +260.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 543.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
otros 39...
No hay comentarios
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
