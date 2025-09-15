SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Axiom Gamma
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
321
Gewinntrades:
227 (70.71%)
Verlusttrades:
94 (29.28%)
Bester Trade:
1 681.25 USD
Schlechtester Trade:
-532.46 USD
Bruttoprofit:
9 473.65 USD (54 218 pips)
Bruttoverlust:
-5 129.89 USD (38 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (260.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 803.08 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
31.98%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.81
Long-Positionen:
155 (48.29%)
Short-Positionen:
166 (51.71%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
13.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-54.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 543.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 543.12 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.48%
Jahresprognose:
54.38%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 543.12 USD (26.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.93% (1 543.12 USD)
Kapital:
43.42% (5 369.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 37
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 567
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 681.25 USD
Schlechtester Trade: -532 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +260.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 543.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
noch 39 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Axiom Gamma
1000 USD pro Monat
61%
0
0
USD
16K
USD
17
0%
321
70%
100%
1.84
13.53
USD
43%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.