СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Axiom Gamma
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
319
Прибыльных трейдов:
226 (70.84%)
Убыточных трейдов:
93 (29.15%)
Лучший трейд:
1 681.25 USD
Худший трейд:
-532.46 USD
Общая прибыль:
9 421.28 USD (54 053 pips)
Общий убыток:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (260.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 803.08 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
153 (47.96%)
Коротких трейдов:
166 (52.04%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
13.55 USD
Средняя прибыль:
41.69 USD
Средний убыток:
-54.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 543.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 543.12 USD (4)
Прирост в месяц:
5.09%
Годовой прогноз:
65.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 543.12 USD (26.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.93% (1 543.12 USD)
По эквити:
43.42% (5 369.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 35
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 545
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 681.25 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +260.88 USD
Макс. убыток в серии: -1 543.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
еще 39...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Axiom Gamma
1000 USD в месяц
61%
0
0
USD
16K
USD
16
0%
319
70%
100%
1.84
13.55
USD
43%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.