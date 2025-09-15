- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
319
Прибыльных трейдов:
226 (70.84%)
Убыточных трейдов:
93 (29.15%)
Лучший трейд:
1 681.25 USD
Худший трейд:
-532.46 USD
Общая прибыль:
9 421.28 USD (54 053 pips)
Общий убыток:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (260.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 803.08 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.98%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
153 (47.96%)
Коротких трейдов:
166 (52.04%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
13.55 USD
Средняя прибыль:
41.69 USD
Средний убыток:
-54.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 543.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 543.12 USD (4)
Прирост в месяц:
5.09%
Годовой прогноз:
65.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 543.12 USD (26.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.93% (1 543.12 USD)
По эквити:
43.42% (5 369.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|106
|EURUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURAUD
|29
|AUDCAD
|26
|NZDUSD
|24
|NZDCAD
|23
|EURGBP
|19
|USDCAD
|13
|EURCHF
|6
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|545
|USDCHF
|625
|EURAUD
|420
|AUDCAD
|275
|NZDUSD
|286
|NZDCAD
|293
|EURGBP
|239
|USDCAD
|181
|EURCHF
|88
|NZDCHF
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|4.1K
|EURUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.6K
|EURAUD
|270
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|-59
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|843
|NZDCHF
|493
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 681.25 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +260.88 USD
Макс. убыток в серии: -1 543.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.56 × 75
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 3253
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 284
|
AMarkets-Real
|0.95 × 57
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN
|1.08 × 53
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 21
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.27 × 400
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
