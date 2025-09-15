- 자본
333
이익 거래:
235 (70.57%)
손실 거래:
98 (29.43%)
최고의 거래:
1 681.25 USD
최악의 거래:
-532.46 USD
총 수익:
9 972.70 USD (55 939 pips)
총 손실:
-5 415.11 USD (40 594 pips)
연속 최대 이익:
20 (260.88 USD)
연속 최대 이익:
1 803.08 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
31.98%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
165 (49.55%)
숏(주식차입매도):
168 (50.45%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
13.69 USD
평균 이익:
42.44 USD
평균 손실:
-55.26 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 543.12 USD)
연속 최대 손실:
-1 543.12 USD (4)
월별 성장률:
4.64%
연간 예측:
56.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 543.12 USD (26.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.93% (1 543.12 USD)
자본금별:
43.42% (5 369.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|106
|EURUSD
|39
|USDCHF
|34
|EURAUD
|29
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|24
|NZDUSD
|24
|EURGBP
|19
|USDCAD
|19
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|613
|USDCHF
|625
|EURAUD
|420
|AUDCAD
|275
|NZDCAD
|328
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|239
|USDCAD
|273
|NZDCHF
|110
|EURCHF
|88
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|4.1K
|EURUSD
|3.4K
|USDCHF
|-1.6K
|EURAUD
|270
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCAD
|3.2K
|NZDUSD
|1.5K
|EURGBP
|-59
|USDCAD
|811
|NZDCHF
|538
|EURCHF
|843
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 681.25 USD
최악의 거래: -532 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +260.88 USD
연속 최대 손실: -1 543.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.56 × 75
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 3253
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 284
|
AMarkets-Real
|0.95 × 57
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN
|1.08 × 53
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 21
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.27 × 400
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
