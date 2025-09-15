SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Axiom Gamma
Roman Loevskiy

Axiom Gamma

Roman Loevskiy
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 61%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
319
Negociações com lucro:
226 (70.84%)
Negociações com perda:
93 (29.15%)
Melhor negociação:
1 681.25 USD
Pior negociação:
-532.46 USD
Lucro bruto:
9 421.28 USD (54 053 pips)
Perda bruta:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (260.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 803.08 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
31.98%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.80
Negociações longas:
153 (47.96%)
Negociações curtas:
166 (52.04%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
13.55 USD
Lucro médio:
41.69 USD
Perda média:
-54.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 543.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 543.12 USD (4)
Crescimento mensal:
4.34%
Previsão anual:
52.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 543.12 USD (26.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.93% (1 543.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.42% (5 369.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 106
EURUSD 35
USDCHF 34
EURAUD 29
AUDCAD 26
NZDUSD 24
NZDCAD 23
EURGBP 19
USDCAD 13
EURCHF 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 1.3K
EURUSD 545
USDCHF 625
EURAUD 420
AUDCAD 275
NZDUSD 286
NZDCAD 293
EURGBP 239
USDCAD 181
EURCHF 88
NZDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 4.1K
EURUSD 3.1K
USDCHF -1.6K
EURAUD 270
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 1.5K
NZDCAD 2.9K
EURGBP -59
USDCAD 1.5K
EURCHF 843
NZDCHF 493
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 681.25 USD
Pior negociação: -532 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +260.88 USD
Máxima perda consecutiva: -1 543.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
ICMarketsSC-Live25
0.56 × 75
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.59 × 34
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.70 × 3253
RoboForex-ECN-3
0.77 × 284
AMarkets-Real
0.95 × 57
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
Alpari-Pro.ECN
1.08 × 53
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
ICMarkets-Live04
1.19 × 21
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.27 × 400
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
39 mais ...
Sem comentários
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 06:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
