Negociações:
319
Negociações com lucro:
226 (70.84%)
Negociações com perda:
93 (29.15%)
Melhor negociação:
1 681.25 USD
Pior negociação:
-532.46 USD
Lucro bruto:
9 421.28 USD (54 053 pips)
Perda bruta:
-5 099.11 USD (38 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (260.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 803.08 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
31.98%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.80
Negociações longas:
153 (47.96%)
Negociações curtas:
166 (52.04%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
13.55 USD
Lucro médio:
41.69 USD
Perda média:
-54.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 543.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 543.12 USD (4)
Crescimento mensal:
4.34%
Previsão anual:
52.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 543.12 USD (26.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.93% (1 543.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.42% (5 369.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|106
|EURUSD
|35
|USDCHF
|34
|EURAUD
|29
|AUDCAD
|26
|NZDUSD
|24
|NZDCAD
|23
|EURGBP
|19
|USDCAD
|13
|EURCHF
|6
|NZDCHF
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|545
|USDCHF
|625
|EURAUD
|420
|AUDCAD
|275
|NZDUSD
|286
|NZDCAD
|293
|EURGBP
|239
|USDCAD
|181
|EURCHF
|88
|NZDCHF
|68
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|4.1K
|EURUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.6K
|EURAUD
|270
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|-59
|USDCAD
|1.5K
|EURCHF
|843
|NZDCHF
|493
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 681.25 USD
Pior negociação: -532 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +260.88 USD
Máxima perda consecutiva: -1 543.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.56 × 75
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 3253
|
RoboForex-ECN-3
|0.77 × 284
|
AMarkets-Real
|0.95 × 57
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN
|1.08 × 53
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
ICMarkets-Live04
|1.19 × 21
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.27 × 400
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
61%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
16
0%
319
70%
100%
1.84
13.55
USD
USD
43%
1:300