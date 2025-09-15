- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
53 (81.53%)
Loss Trade:
12 (18.46%)
Best Trade:
42.53 USD
Worst Trade:
-16.51 USD
Profitto lordo:
642.16 USD (12 970 pips)
Perdita lorda:
-116.51 USD (3 861 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (260.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.88 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
23.47
Long Trade:
30 (46.15%)
Short Trade:
35 (53.85%)
Fattore di profitto:
5.51
Profitto previsto:
8.09 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-9.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.40 USD (2)
Crescita mensile:
15.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.40 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (9.87 USD)
Per equità:
1.40% (98.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|24
|USDCHF
|14
|EURGBP
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|NZDUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|147
|USDCHF
|162
|EURGBP
|69
|NZDCAD
|57
|AUDCAD
|43
|NZDUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|2.8K
|USDCHF
|1.4K
|EURGBP
|780
|NZDCAD
|2.0K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|911
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.53 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +260.88 USD
Massima perdita consecutiva: -22.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 14
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.52 × 31
|
Alpari-Pro.ECN
|0.61 × 23
|
RoboForex-ECN-3
|0.66 × 139
|
RoboForex-Prime
|0.68 × 1326
|
AMarkets-Real
|1.12 × 25
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|1.73 × 22
|
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
|
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|2.95 × 111
|
Coinexx-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.60 × 108
