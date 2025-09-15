SegnaliSezioni
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
53 (81.53%)
Loss Trade:
12 (18.46%)
Best Trade:
42.53 USD
Worst Trade:
-16.51 USD
Profitto lordo:
642.16 USD (12 970 pips)
Perdita lorda:
-116.51 USD (3 861 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (260.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.88 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
23.47
Long Trade:
30 (46.15%)
Short Trade:
35 (53.85%)
Fattore di profitto:
5.51
Profitto previsto:
8.09 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-9.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.40 USD (2)
Crescita mensile:
15.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.40 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (9.87 USD)
Per equità:
1.40% (98.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 24
USDCHF 14
EURGBP 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
NZDUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 147
USDCHF 162
EURGBP 69
NZDCAD 57
AUDCAD 43
NZDUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 2.8K
USDCHF 1.4K
EURGBP 780
NZDCAD 2.0K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 911
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.53 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +260.88 USD
Massima perdita consecutiva: -22.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 14
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.60 × 108
18 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
