Fuchao Wang

JINNIUFX7

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
469 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2016 656%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 747
Kârla kapanan işlemler:
7 522 (64.03%)
Zararla kapanan işlemler:
4 225 (35.97%)
En iyi işlem:
744.96 USD
En kötü işlem:
-122.56 USD
Brüt kâr:
76 160.89 USD (2 135 417 pips)
Brüt zarar:
-54 776.24 USD (2 311 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (75.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.96 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
77.74%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
39.31
Alış işlemleri:
5 861 (49.89%)
Satış işlemleri:
5 886 (50.11%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
10.13 USD
Ortalama zarar:
-12.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-425.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-425.11 USD (6)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
5.62%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.51 USD
Maksimum:
543.97 USD (8.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.31% (543.97 USD)
Varlığa göre:
1.23% (261.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 11747
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -175K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +744.96 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -425.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal2-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
