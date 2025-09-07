- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 943
利益トレード:
7 649 (64.04%)
損失トレード:
4 294 (35.95%)
ベストトレード:
744.96 USD
最悪のトレード:
-122.56 USD
総利益:
77 153.83 USD (2 171 145 pips)
総損失:
-55 464.30 USD (2 343 553 pips)
最大連続の勝ち:
10 (75.58 USD)
最大連続利益:
744.96 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
83.92%
最大入金額:
3.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
39.87
長いトレード:
5 960 (49.90%)
短いトレード:
5 983 (50.10%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
10.09 USD
平均損失:
-12.92 USD
最大連続の負け:
6 (-425.11 USD)
最大連続損失:
-425.11 USD (6)
月間成長:
0.36%
年間予想:
4.36%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.51 USD
最大の:
543.97 USD (8.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.31% (543.97 USD)
エクイティによる:
1.24% (267.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11943
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-172K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +744.96 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +75.58 USD
最大連続損失: -425.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackwellGlobal2-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
667%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
482
9%
11 943
64%
84%
1.39
1.82
USD
USD
8%
1:100