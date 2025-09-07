SignaleKategorien
Fuchao Wang

JINNIUFX7

Fuchao Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
482 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2016 667%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 946
Gewinntrades:
7 651 (64.04%)
Verlusttrades:
4 295 (35.95%)
Bester Trade:
744.96 USD
Schlechtester Trade:
-122.56 USD
Bruttoprofit:
77 161.55 USD (2 171 535 pips)
Bruttoverlust:
-55 472.47 USD (2 343 960 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (75.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
744.96 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
83.92%
Max deposit load:
3.97%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
39.87
Long-Positionen:
5 961 (49.90%)
Short-Positionen:
5 985 (50.10%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-425.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-425.11 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.34%
Jahresprognose:
4.10%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.51 USD
Maximaler:
543.97 USD (8.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.31% (543.97 USD)
Kapital:
1.24% (267.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 11946
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -172K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +744.96 USD
Schlechtester Trade: -123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -425.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackwellGlobal2-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Keine Bewertungen
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
