- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 946
Gewinntrades:
7 651 (64.04%)
Verlusttrades:
4 295 (35.95%)
Bester Trade:
744.96 USD
Schlechtester Trade:
-122.56 USD
Bruttoprofit:
77 161.55 USD (2 171 535 pips)
Bruttoverlust:
-55 472.47 USD (2 343 960 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (75.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
744.96 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
83.92%
Max deposit load:
3.97%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
39.87
Long-Positionen:
5 961 (49.90%)
Short-Positionen:
5 985 (50.10%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-425.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-425.11 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.34%
Jahresprognose:
4.10%
Algo-Trading:
9%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.51 USD
Maximaler:
543.97 USD (8.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.31% (543.97 USD)
Kapital:
1.24% (267.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11946
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-172K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +744.96 USD
Schlechtester Trade: -123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -425.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackwellGlobal2-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
667%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
482
9%
11 946
64%
84%
1.39
1.82
USD
USD
8%
1:100