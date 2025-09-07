СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JINNIUFX7
Fuchao Wang

JINNIUFX7

Fuchao Wang
0 отзывов
Надежность
481 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2016 667%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 936
Прибыльных трейдов:
7 646 (64.05%)
Убыточных трейдов:
4 290 (35.94%)
Лучший трейд:
744.96 USD
Худший трейд:
-122.56 USD
Общая прибыль:
77 110.78 USD (2 170 310 pips)
Общий убыток:
-55 416.38 USD (2 341 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (75.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
744.96 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.79%
Макс. загрузка депозита:
3.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
39.88
Длинных трейдов:
5 958 (49.92%)
Коротких трейдов:
5 978 (50.08%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
10.09 USD
Средний убыток:
-12.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-425.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.11 USD (6)
Прирост в месяц:
0.50%
Годовой прогноз:
6.06%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.51 USD
Максимальная:
543.97 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.31% (543.97 USD)
По эквити:
1.24% (267.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 11936
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -170K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +744.96 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +75.58 USD
Макс. убыток в серии: -425.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Нет отзывов
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
