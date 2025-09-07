- Прирост
Всего трейдов:
11 936
Прибыльных трейдов:
7 646 (64.05%)
Убыточных трейдов:
4 290 (35.94%)
Лучший трейд:
744.96 USD
Худший трейд:
-122.56 USD
Общая прибыль:
77 110.78 USD (2 170 310 pips)
Общий убыток:
-55 416.38 USD (2 341 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (75.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
744.96 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.79%
Макс. загрузка депозита:
3.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
39.88
Длинных трейдов:
5 958 (49.92%)
Коротких трейдов:
5 978 (50.08%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
10.09 USD
Средний убыток:
-12.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-425.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-425.11 USD (6)
Прирост в месяц:
0.50%
Годовой прогноз:
6.06%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.51 USD
Максимальная:
543.97 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.31% (543.97 USD)
По эквити:
1.24% (267.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11936
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-170K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Нет отзывов
