- 자본
- 축소
트레이드:
11 979
이익 거래:
7 674 (64.06%)
손실 거래:
4 305 (35.94%)
최고의 거래:
744.96 USD
최악의 거래:
-122.56 USD
총 수익:
77 286.54 USD (2 177 396 pips)
총 손실:
-55 556.14 USD (2 348 119 pips)
연속 최대 이익:
10 (75.58 USD)
연속 최대 이익:
744.96 USD (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
84.93%
최대 입금량:
3.97%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
39.95
롱(주식매수):
5 977 (49.90%)
숏(주식차입매도):
6 002 (50.10%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
1.81 USD
평균 이익:
10.07 USD
평균 손실:
-12.91 USD
연속 최대 손실:
6 (-425.11 USD)
연속 최대 손실:
-425.11 USD (6)
월별 성장률:
0.34%
연간 예측:
4.18%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.51 USD
최대한의:
543.97 USD (8.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.31% (543.97 USD)
자본금별:
1.24% (267.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11979
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-170K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +744.96 USD
최악의 거래: -123 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +75.58 USD
연속 최대 손실: -425.11 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
668%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
483
9%
11 979
64%
85%
1.39
1.81
USD
USD
8%
1:100