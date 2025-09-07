- Incremento
Total de Trades:
11 943
Transacciones Rentables:
7 649 (64.04%)
Transacciones Irrentables:
4 294 (35.95%)
Mejor transacción:
744.96 USD
Peor transacción:
-122.56 USD
Beneficio Bruto:
77 153.83 USD (2 171 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 464.30 USD (2 343 553 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (75.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
744.96 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
83.92%
Carga máxima del depósito:
3.97%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
39.87
Transacciones Largas:
5 960 (49.90%)
Transacciones Cortas:
5 983 (50.10%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
1.82 USD
Beneficio medio:
10.09 USD
Pérdidas medias:
-12.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-425.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-425.11 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.36%
Pronóstico anual:
4.36%
Trading algorítmico:
9%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.51 USD
Máxima:
543.97 USD (8.31%)
Reducción relativa:
De balance:
8.31% (543.97 USD)
De fondos:
1.24% (267.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11943
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-172K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +744.96 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +75.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -425.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
667%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
482
9%
11 943
64%
84%
1.39
1.82
USD
USD
8%
1:100