Fuchao Wang

JINNIUFX7

Fuchao Wang
0 comentários
Confiabilidade
482 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2016 667%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 943
Negociações com lucro:
7 649 (64.04%)
Negociações com perda:
4 294 (35.95%)
Melhor negociação:
744.96 USD
Pior negociação:
-122.56 USD
Lucro bruto:
77 153.83 USD (2 171 145 pips)
Perda bruta:
-55 464.30 USD (2 343 553 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (75.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
744.96 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
83.92%
Depósito máximo carregado:
3.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
39.87
Negociações longas:
5 960 (49.90%)
Negociações curtas:
5 983 (50.10%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
10.09 USD
Perda média:
-12.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-425.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-425.11 USD (6)
Crescimento mensal:
0.36%
Previsão anual:
4.36%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.51 USD
Máximo:
543.97 USD (8.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.31% (543.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (267.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 11943
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -172K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +744.96 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +75.58 USD
Máxima perda consecutiva: -425.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Sem comentários
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
