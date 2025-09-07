- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 943
Negociações com lucro:
7 649 (64.04%)
Negociações com perda:
4 294 (35.95%)
Melhor negociação:
744.96 USD
Pior negociação:
-122.56 USD
Lucro bruto:
77 153.83 USD (2 171 145 pips)
Perda bruta:
-55 464.30 USD (2 343 553 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (75.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
744.96 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
83.92%
Depósito máximo carregado:
3.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
39.87
Negociações longas:
5 960 (49.90%)
Negociações curtas:
5 983 (50.10%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
10.09 USD
Perda média:
-12.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-425.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-425.11 USD (6)
Crescimento mensal:
0.36%
Previsão anual:
4.36%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.51 USD
Máximo:
543.97 USD (8.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.31% (543.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (267.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11943
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-172K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
