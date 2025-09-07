A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LMAX-LiveUK 0.00 × 7 XM.COM-Real 1 0.00 × 10 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou