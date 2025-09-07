- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 936
盈利交易:
7 646 (64.05%)
亏损交易:
4 290 (35.94%)
最好交易:
744.96 USD
最差交易:
-122.56 USD
毛利:
77 110.78 USD (2 170 310 pips)
毛利亏损:
-55 416.38 USD (2 341 217 pips)
最大连续赢利:
10 (75.58 USD)
最大连续盈利:
744.96 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
83.92%
最大入金加载:
3.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
19 小时
采收率:
39.88
长期交易:
5 958 (49.92%)
短期交易:
5 978 (50.08%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
10.09 USD
平均损失:
-12.92 USD
最大连续失误:
6 (-425.11 USD)
最大连续亏损:
-425.11 USD (6)
每月增长:
0.50%
年度预测:
6.06%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
2.51 USD
最大值:
543.97 USD (8.31%)
相对跌幅:
结余:
8.31% (543.97 USD)
净值:
1.24% (267.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11936
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-170K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +744.96 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +75.58 USD
最大连续亏损: -425.11 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
667%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
481
8%
11 936
64%
84%
1.39
1.82
USD
USD
8%
1:100