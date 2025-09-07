SegnaliSezioni
Fuchao Wang

JINNIUFX7

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
469 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2016 656%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 747
Profit Trade:
7 522 (64.03%)
Loss Trade:
4 225 (35.97%)
Best Trade:
744.96 USD
Worst Trade:
-122.56 USD
Profitto lordo:
76 160.89 USD (2 135 417 pips)
Perdita lorda:
-54 776.24 USD (2 311 008 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (75.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
77.74%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
39.31
Long Trade:
5 861 (49.89%)
Short Trade:
5 886 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-12.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-425.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-425.11 USD (6)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
5.62%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.51 USD
Massimale:
543.97 USD (8.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.31% (543.97 USD)
Per equità:
1.23% (261.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 11747
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -175K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +744.96 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.58 USD
Massima perdita consecutiva: -425.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
