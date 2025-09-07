- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 747
Profit Trade:
7 522 (64.03%)
Loss Trade:
4 225 (35.97%)
Best Trade:
744.96 USD
Worst Trade:
-122.56 USD
Profitto lordo:
76 160.89 USD (2 135 417 pips)
Perdita lorda:
-54 776.24 USD (2 311 008 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (75.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
77.74%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
39.31
Long Trade:
5 861 (49.89%)
Short Trade:
5 886 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-12.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-425.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-425.11 USD (6)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
5.62%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.51 USD
Massimale:
543.97 USD (8.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.31% (543.97 USD)
Per equità:
1.23% (261.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11747
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-175K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +744.96 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.58 USD
Massima perdita consecutiva: -425.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
656%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
469
7%
11 747
64%
78%
1.39
1.82
USD
USD
8%
1:100