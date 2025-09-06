- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
189 (91.74%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (8.25%)
En iyi işlem:
128.20 USD
En kötü işlem:
-104.10 USD
Brüt kâr:
4 304.35 USD (102 583 pips)
Brüt zarar:
-283.13 USD (3 219 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (525.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 004.70 USD (23)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
56.11%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
20.76
Alış işlemleri:
182 (88.35%)
Satış işlemleri:
24 (11.65%)
Kâr faktörü:
15.20
Beklenen getiri:
19.52 USD
Ortalama kâr:
22.77 USD
Ortalama zarar:
-16.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-193.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.70 USD (2)
Aylık büyüme:
6.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.70 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (193.70 USD)
Varlığa göre:
1.29% (582.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|77K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.20 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +525.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
SalmaMarkets-Live
|2.32 × 25
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
|
FBS-Real-6
|4.33 × 21
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
Trust my strategy, I give you profit everyday
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
9%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
8
0%
206
91%
56%
15.20
19.52
USD
USD
1%
1:200