Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
189 (91.74%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (8.25%)
En iyi işlem:
128.20 USD
En kötü işlem:
-104.10 USD
Brüt kâr:
4 304.35 USD (102 583 pips)
Brüt zarar:
-283.13 USD (3 219 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (525.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 004.70 USD (23)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
56.11%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
20.76
Alış işlemleri:
182 (88.35%)
Satış işlemleri:
24 (11.65%)
Kâr faktörü:
15.20
Beklenen getiri:
19.52 USD
Ortalama kâr:
22.77 USD
Ortalama zarar:
-16.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-193.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.70 USD (2)
Aylık büyüme:
6.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.70 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (193.70 USD)
Varlığa göre:
1.29% (582.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD 34
EURUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 77K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.20 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +525.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
SalmaMarkets-Live
2.32 × 25
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
Exness-Real18
8.76 × 59
2 daha fazla...
Trust my strategy, I give you profit everyday
İnceleme yok
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
