交易:
336
盈利交易:
315 (93.75%)
亏损交易:
21 (6.25%)
最好交易:
265.70 USD
最差交易:
-104.10 USD
毛利:
11 249.70 USD (241 425 pips)
毛利亏损:
-293.43 USD (3 422 pips)
最大连续赢利:
63 (4 430.45 USD)
最大连续盈利:
4 430.45 USD (63)
夏普比率:
0.87
交易活动:
79.99%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
56.56
长期交易:
312 (92.86%)
短期交易:
24 (7.14%)
利润因子:
38.34
预期回报:
32.61 USD
平均利润:
35.71 USD
平均损失:
-13.97 USD
最大连续失误:
2 (-193.70 USD)
最大连续亏损:
-193.70 USD (2)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.70 USD (0.43%)
相对跌幅:
结余:
0.43% (193.70 USD)
净值:
17.56% (7 896.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|215K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
