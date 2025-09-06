信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SMARTXAU
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 27%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
336
盈利交易:
315 (93.75%)
亏损交易:
21 (6.25%)
最好交易:
265.70 USD
最差交易:
-104.10 USD
毛利:
11 249.70 USD (241 425 pips)
毛利亏损:
-293.43 USD (3 422 pips)
最大连续赢利:
63 (4 430.45 USD)
最大连续盈利:
4 430.45 USD (63)
夏普比率:
0.87
交易活动:
79.99%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
56.56
长期交易:
312 (92.86%)
短期交易:
24 (7.14%)
利润因子:
38.34
预期回报:
32.61 USD
平均利润:
35.71 USD
平均损失:
-13.97 USD
最大连续失误:
2 (-193.70 USD)
最大连续亏损:
-193.70 USD (2)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.70 USD (0.43%)
相对跌幅:
结余:
0.43% (193.70 USD)
净值:
17.56% (7 896.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 334
BTCUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 34
EURUSD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 215K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +265.70 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 63
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 430.45 USD
最大连续亏损: -193.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
14 更多...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.

Important Rule :

Use proper equity

$1000 lot 0,01

$10.000 lot 0,05

Risk : Medium Low

This strategy is safe and powerful in longterm

没有评论
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
